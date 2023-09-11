За два дня выборов в Екатеринбурге в полицию поступило 18 жалоб о нарушениях

За два дня голосования в избирательные комиссии Свердловской области всех уровней поступило 114 обращений. Подавляющее большинство из них были связаны с выборами в Екатеринбурге.

Как сообщила председатель областного избиркома Елена Клименко, четыре жалобы о незаконной агитации в день выборов подтвердились. Например, в одном случае членам участковой комиссии пришлось оперативно закрашивать агитационную надпись на асфальте рядом с избирательным участком. Также был установлен факт агитации в день выборов в паблике «ВКонтакте» – избирком обратился в социальную сеть с просьбой заблокировать публикацию.

Еще 18 сообщений о нарушениях на выборах были переадресованы в правоохранительные органы для проведения проверки. В основном, они касались возможного подкупа избирателей.

Напомним, 9 сентября члены Чкаловской ТИК обратились в полицию и следственный комитет из-за листовок кандидата Виктора Сомикова. Сам кандидат считает, что против него была совершена провокация. По предварительным итогам Сомиков выигрывает выборы в 24-м округе в Екатеринбурге.

Руководитель Центра общественного наблюдения Александр Левин на пресс-конференции заявил, что наблюдатели ЦОН оперативно выезжали на сигналы о нарушениях, но ничего подозрительного не обнаружили.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»