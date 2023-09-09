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Суббота, 9 сентября 2023, 17:14 мск

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Полиция и СК проверяют информацию о подкупе избирателей в Екатеринбурге

Чкаловская районная ТИК в Екатеринбурге обратилась в полицию и следственный комитет из-за возможных нарушений со стороны кандидата Виктора Сомикова.

В Центр общественного наблюдения сегодня поступила информация о раздаче листовок Сомикова рядом с избирательными участками. Члены теркома обратились в правоохранительные органы. Заявление зарегистрировано в отделе полиции № 13, проводится проверка, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. Сам кандидат считает все произошедшее провокацией.

Кроме того, в телеграм-канале «Свет Екатеринбург» появилась информация о раздаче бесплатных билетов на смотровую площадку бизнес-центра «Высоцкий» вместе с агитацией Виктора Сомикова. По этому факту также проводится проверка. Чкаловский терком запросил объяснения у кандидата и управляющей компании бизнес-центра.

«Действия по подкупу избирателей в дни голосования (если такие сведения найдут свое подтверждение) представляют собой высокую общественную опасность, препятствует свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, могут препятствовать нормальной работе избирательной комиссии. Поэтому комиссия приняла решение обратиться в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации для проведения проверки по указанным обстоятельствам и принятии процессуального решения», – сообщили в ЦОН.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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