Новые депутаты Екатеринбургской думы получили удостоверения (ФОТО)

В Доме Севастьянова состоялось торжественное вручение мандатов Екатеринбургской думы. Новоизбранных депутатов поприветствовали заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов, вице-губернатор Олег Чемезов, председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Высокопоставленные чиновники говорили о единстве городской и областной команд и «укреплении пропрезидентских сил», имея в виду абсолютное большинство «Единой России» (27 из 35 мандатов) в новом созыве городской думы. Олег Чемезов пожелал избранникам найти в себе силы и забыть про конфликты, случившиеся во время избирательной кампании. Людмила Бабушкина призвала городских депутатов к сотрудничеству с областным парламентом.

«Только в межфракционном диалоге можно эффективно решать все вопросы, и, безусловно, во взаимодействии с исполнительной властью. Это не значит, что вы будете поддакивать, кивать, голосовать, не вникая в процессы, но вам нужно договариваться между собой. Мы готовы с вами сотрудничать, чтобы говорить о возможностях областного и городского бюджетов. Чтобы не получилось таким образом, чтобы решались вопрос на 100 миллиардов рублей, а средств в бюджете Екатеринбурга было, допустим, 70 миллиардов рублей. Я думаю, такого не случится, потому что среди вас есть опытные, переизбранные депутаты», – отметила спикер заксо.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в свою очередь отметил, что такие деньги (100 миллиардов рублей) доверяют только тем муниципалитетам, которые могут их грамотно освоить. «Для меня это был первый опыт участия в избирательной кампании (Алексей Орлов возглавлял список «Единой России», но отказался от мандата – прим.ред.). Были проведены десятки встреч. Десятки тысяч людей были на этих встречах. Я представляю, каково было вам – общаться с людьми во дворах, социальных учреждениях, общественных территориях. Все эти наказы избирателей войдут в программу развития Екатеринбурга. Ни одно обращение жителя Екатеринбурга не останется без ответа, это я вам обещаю как непосредственный участник выборов», – заявил мэр.

После выступлений каждый из 35 депутатов поднялся на сцену и получил удостоверение. В заключение церемонии присутствующим вынесли шампанское. Депутаты-новички с удовольствием фотографировались с врученными мандатами и принимали поздравления от опытных коллег. Завтра, 19 сентября, Екатеринбургская дума проведет первое заседание , на котором депутаты изберут нового председателя и его заместителей.

Пока что действующий спикер ЕГД Игорь Володин отказался отвечать на вопрос «Нового Дня», будет ли он выставлять свою кандидатуру. «Поживем – увидим», – заявил он с улыбкой. Вероятный кандидат на место спикера Анна Гурарий также не стала отвечать на расспросы журналистов, заметив только, что она очень рада получить депутатский мандат.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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