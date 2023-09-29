В Екатеринбурге вынесут приговор 85-летнему тренеру, обвиняемому в педофилии

В понедельник, 2 октября, в Чкаловском суде Екатеринбурга огласят приговор 85-летнему Николаю Ражеву, который обвиняется в сексуальных действиях по отношению к 10-летней девочке.

Как уже сообщал «Новый День», 18 сентября 2021 года заслуженный тренер проводил занятие по теннису и сделал школьнице замечание, попросив покинуть тренировку: она баловалась и отвлекала других спортсменов. После девочка заявила, что Ражев приставал к ней. Тренера отправили в СИЗО на 2 месяца.

Практически весь срок он провел в лазарете – давление у пенсионера подскочило до 200. Спустя некоторое время ему изменили меру пресечения на домашний арест, а затем – на ограничение в совершении определенных действий (ему нельзя говорить по телефону и общаться со свидетелями).

По словам адвокатов Сергея Колосовского и Юлии Бузуевой, на камерах видеонаблюдения никаких признаков совершения преступления зафиксировано не было. Следов ДНК тренера на одежде девочки также не обнаружили.

Основным аргументом прокурора стали слова самой школьницы. Обвинение затребовало для Николая Ражева 7 лет колонии. После суда пожилому мужчине стало плохо, его увезли в больницу, а прения по уголовному делу отложили до 29 сентября.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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