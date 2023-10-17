ГИБДД хочет убрать самокаты из центра Екатеринбурга

Госавтоинспекция Екатеринбурга будет добиваться запрета использования электросамокатов на центральных аллеях и узких тротуарах. Об этом заявил врио замначальника отдела ГИБДД Антон Попов, выступая в городской думе.

«С 1 марта 2023 года в Екатеринбурге зарегистрировано 242 ДТП с электросамокатами. В 165 случаях были пострадавшие. К сожалению, два человека погибли, еще 169 получили травмы – среди них 44 несовершеннолетних. Если эту статистику наложить на общее количество самокатов в городе, то получается бешеный процент», – сообщил Попов.

Администрация Екатеринбурга совместно с кикшеринговыми компаниями прорабатывала вопрос ограничения скорости для уличных самокатов. Например, в городе есть «медленные участки», на которых скорость кикшеринговых самокатов автоматически снижается до 15 км/ч. Во время массовых праздников ограничение еще строже – 7 км/ч. Также в городе начали размещать парковки для самокатов. За счет кикшеринговых компаний наносится специальная разметка, где можно оставлять транспорт.

В Госавтоинспекции считают эти меры недостаточными. «В следующем году мы будем выходить с инициативой запретить самокаты в центральной части города – на аллеях. В большинстве российских городов такой запрет уже действует. Также необходимо убрать самокаты с тротуаров шириной менее двух метров, чтобы исключить встречу самокатчиков с пешеходами. По снижению скорости вопрос уже проработали. Радует, что кикшеринговые компании идут нам навстречу и выполняют наши условия», – отметил Антон Попов.

Полицейский указал на еще одну проблему. Уличный самокат можно арендовать без паспортных данных. Например, 12-летний ребенок может указать любую дату рождения и привязать к аккаунту банковскую карту родителя. В этом году к ответственности привлекались 830 самокатчиков. Из них 84 оказались несовершеннолетними. По просьбе ГИБДД их аккаунты были удалены из сервиса кикшеринга.

Напомним, с 1 марта 2023 года вступило в силу постановление правительства РФ № 1769. Согласно документу, электросамокаты весом до 35 килограммов и с максимальной скоростью до 25 километров в час относятся к средствам индивидуальной мобильности. Пользователи этого вида транспорта обязаны ездить по велодорожкам, а если их нет – по тротуарам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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