«Автомобилист» потерпел первое поражение на домашнем льду

ХК «Автомобилист» крупно проиграл магнитогорскому «Металлург» в домашнем поединке в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей. В составе «Магнитки» отличились Данила Юров, Максим Мухаметов, Денис Зернов и Роман Канцеров. Последние две шайбы гости забили, играя в меньшинстве, с разницей в 10 секунд.

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин заявил на пресс-конференции, что его команде не хватило злости в атаке, а игроки, провалившие большинство, показали безответственность.

«Как посмотришь статистику – по броскам 29:26 (в пользу «Автомобилиста» – прим. ред.), а на табло 0:4. Наверное, пропущенный первый гол со стандарта стал ключевым моментом игры. Мы разбирали эти моменты, где не до конца сработало все звено. При счете 0:2 можно занести в актив третий период – до удаления, в котором мы пропустили два гола. Люди, которые выходят на лед – они мастера, они должны забивать голы, а не пропускать. Какая-то не то что небрежность, а безответственность привела к этим двум пропущенным шайбам. Будем разбираться. Будем ставить других ребят на игру «5 на 4», если так будет происходить дальше», – отметил тренер.

Николай Заварухин также не стал сваливать неудачи на травмы игроков. Сейчас в лазарете «Автомобилиста» находятся Кертис Волк, Джесси Блэкер, Ник Эберт, Денис Баранцев. «Что винить травмы? Какая разница кто выходит на лед? Игроки должны доказывать, что могут иметь место в составе. Где-то тяжело, где-то не хватает эмоций, потому что игры через день, но это их профессиональная работа. Нужно цепляться за каждую игру», – ответил на вопросы журналистов наставник «Автомобилиста». Заварухин также пообещал серьезно поговорить с хоккеистами, которые провалили большинство. «Но какие слова будут, не скажу. Такие слова нельзя произносить на пресс-конференции», – с улыбкой сказал тренер.

Ближайшие три игры «Автомобилист» проведет в Екатеринбурге. 19 октября команда сыграет матч с «Амуром», 22 октября – с «Сибирью», 24 октября – с «Барысом».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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