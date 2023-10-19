В Екатеринбургской думе «Единая Россия» уступила три кресла замов в комиссиях

В Екатеринбургской думе продолжается распределение руководящих должностей. На этой неделе были назначены заместители председателей пяти думских комиссий.

Так, зампредседателя комиссии по бюджету стал представитель УГМК Алексей Смирнов («Единая Россия»). В комиссии по городскому хозяйству и градостроительству, самой многочисленной в думе, появилось два заместителя – директор юридической фирмы Сергей Козлов от партии «Новые люди» и предприниматель Дмитрий Николаев из ЛДПР.

В комиссии по вопросам МСУ, где часто обсуждаются политические вопросы, заместителями выбраны два единоросса – Анастасия Немец и выходец из ФСБ Сергей Павленко. Заместителем председателя в комиссии по безопасности жизнедеятельности населения назначена Виктория Ивачева (КПРФ). В комиссии по социальной защите и здравоохранению заместителем стала главврач областной стоматологии Марина Харитонова («Единая Россия»). Пока что остаются пустыми кресла замов в комиссиях по образованию, по муниципальной собственности и по экономическому развитию.

Напомним, депутаты «Единой России» получили все ключевые посты в Екатеринбургской думе. Спикером избрана 33-летняя представительница УрФУ Анна Гурарий. Первым вице-спикером стал Михаил Матвеев, «обычным» вице-спикером выбран Илья Бондаренко. Председателями восьми думских комиссий тоже стали единороссы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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