В думу Екатеринбурга внесены кандидатуры на звание «Почетный горожанин»

В Екатеринбургскую думу внесен проект о присвоении звания «Почетный гражданин Екатеринбурга» в честь 300-летия города. Напомним, мэрия выдвинула четыре кандидатуры: бард и худрук театра эстрады Александр Новиков, президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и ректор УрГЭУ Яков Силин.

В случае одобрения депутатами, все четверо получат почетное звание 18 ноября, в исторический день рождения Екатеринбурга.

Ранее за заслуги перед городом были отмечены предприниматель-миллиардер Андрей Симановский, гендиректор АО «Группа Синара» Михаил Ходоровский, гендиректор АО «ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов и учитель гимназии № 9 Сергей Москвин. Им вручили награды накануне Дня города.

Таким образом, в честь 300-летнего юбилея в Екатеринбурге появятся сразу восемь новых почетных горожан.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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