«Автомобилист» проиграл «Сибири» на домашнем льду

ХК «Автомобилист» потерпел третье поражение подряд в Екатеринбурге. Встреча с новосибирской «Сибирью» в КРК «Уралец» завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Первый гол в игре забил Степан Хрипунов. Нападающий «Автомобилиста» выкатился из-за ворот и отправил шайбу на пятачок, она попала в конек игроку «Сибири» и проскочила в ворота между щитков голкипера. Это оказалась единственная шайба екатеринбургской команды за матч. «Сибирь» сравняла счет в середине второго периода усилиями Георгия Белоусова, а спустя четыре минуты Иван Климович вывел гостей вперед. В третьем периоде новосибирская команда реализовала большинство – шайбу забросил Николай Прохоркин.

«Считаю, было хорошее начало – первый период был хороший, где должны были забивать не только один гол, моментов было достаточно для двух-трех голов. Во втором периоде соперник наказал нас в тех моментах, где мы недоработали, не добежали, получили ненужные удаления. Старались переломить игру в третьем периоде – не получилось это сделать. Неприятное поражение. Есть большие вопросы к нападающим. Если мы не забиваем, то, значит, надо всей команде играть еще строже в обороне.

Была установка на игру – прессинговать, если успеваем, потому что мы играем дома. Мы и делали это в первом периоде – к нам в зону редко приезжали, раз или два всего. Опять же, большой вопрос – это реализация моментов. Много было шансов сегодня. 40 бросков против 24 у соперника – почти в два раза больше. А голов нет», – прокомментировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Наставник заявил, что екатеринбургская команда не испытывает кризиса, несмотря на три домашних поражения подряд. «Это, наверное, внутренняя кухня – мы разберемся с ней. Будем разбираться в команде, спад это, или какой-то кризис. Но я не считаю, что это какой-то спад. Есть много травмированных – мы в этом году в полном составе не сыграли ни одной игры. Кого-то не хватает всегда – и это я тоже считаю одним из главных факторов», – добавил Заварухин.

24 октября «Автомобилист» сыграет заключительный матч домашней серии – с «Барысом» – а затем отправится на выездные игры.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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