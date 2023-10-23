Мэрия сгоревшей Сосьвы ищет нового ответственного за пожарную безопасность

Администрация Сосьвы ищет нового директора МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа».

Как сообщается на странице администрации «ВКонтакте», в обязанности специалиста входят подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; осуществление мер по проведению противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. Заработная плата – от 38 555 руб. до 43 935 руб.

Напомним, 25 апреля этого года в Сосьве случился сильный пожар, уничтоживший более 100 жилых домов и лечебно-исправительную колонию, которая служила градообразующим предприятием. После этого мэр Геннадий Макаров ушел в отставку. За следующие несколько месяцев в Сосьве сменилось два и.о. главы. Недавно мэром был избран управляющий Северным управленческим округом Свердловской области Евгений Преин.

После пожара было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 219 УК РФ и по ч.3 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлёкшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций». Был арестован подозреваемый – специалист по пожарной безопасности Управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО.

Сосьва, Елена Владимирова

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