«Автомобилист» одержал яркую победу над «Барысом»

ХК «Автомобилист» в заключительном матче домашней серии обыграл «Барыс» со счетом 5:2. Победа помогла екатеринбуржцам подняться на третью строчку в Восточной конференции КХЛ.

«Автомобилист» после трех домашних поражений сделал работу над ошибками. Хозяевам понадобилось всего три минуты со старта матча, чтобы сделать счет 2:0 – отличились Джесси Блэкер и Данил Романцев. Также ударно екатеринбуржцы начали и второй период. Через полторы минуты после перерыва защитник «Автомобилиста» Сергей Зборовский забросил третью шайбу.

В середине матча «Барысу» удалось распечатать ворота хозяев. Гол забил Максим Мусоров. А вскоре на льду завязалась драка. Алихан Асетов грубо сыграл против Кертиса Волка, и за одноклубника немедленно вступился Брукс Мейсек. Потасовка хоккеистов завершилась ничьей, Асетов и Мейсек отправились на скамью штрафников. А затем «Автомобилист» остался в опасном меньшинстве – удалился Данил Романцев за игру высоко поднятой клюшкой. Но екатеринбуржцы выстояли и не дали сопернику ни шанса.

В третьем периоде «Автомобилист» вновь стал прессинговать и добился четвертой шайбы. Голевую комбинацию разыграли Алексей Макеев и Владимир Кузнецов. «Барыс» не сдавался, и на 54-й минуте Райли Барбер сумел сократить отставание в счете. Однако, победную точку в матче все же поставили игроки «Автомобилиста». За несколько секунд до сирены Анатолий Голышев вколотил шайбу в ворота «Барыса», сделав счет 5:2.

«Хорошая победа – в прошлых матчах нам не хватало забитых голов, сегодня они были. Сегодня все было: хорошая оборона в меньшинстве, в драке за партнера заступились – была видна команда на льду, настрой на игру. Раскрепостились, сразу забили голы, ребята увереннее стали действовать в завершении. Хорошие голы. Через работу пришло все это. Поздравляю всех с победой! Хочу поблагодарить команду за достойную игру и за то, что ребята друг за друга вышли биться», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»