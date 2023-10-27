Прибил ноги к полу и поджег. В Екатеринбурге врачи пытаются спасти жертву бывшего

В Екатеринбурге врачи больницы № 40 пытаются спасти 41-летнюю Оксану Кузьменко. Женщина сильно пострадала от своего бывшего бойфренда Олега Щеголихина, с которым рассталась после того, как он поднял на нее руку. В ночь на 25 октября он похитил Оксану, подкараулив ее возле дома. В гараже на проспекте Космонавтов Олег избил бывшую возлюбленную, приколотил ее ступни гвоздями к полу, облил бензином и поджег. После он потушил огонь, усадил женщину в свою машину Honda Fit, намереваясь вывезти в лес, чтобы добить ее, но машина попала в ДТП на Кольцевой. Позднее выяснилось, что Олег был пьян, и не справился с управлением, поэтому врезался в другой автомобиль. Так Оксане удалось спастись – она смогла попросить о помощи других участников ДТП, а Олег сбежал, боясь наказания. Впрочем, вскоре его задержали, а Оксану доставили в ожоговый центр – у нее поражено 20% тела.

Мама женщины рассказала журналистам «Комсомолки», что Оксана – менеджер по подбору персонала, а Олег работал в автомастерской. Они познакомились в супермаркете и какое-то время встречались, пока мужчина не стал устраивать Оксане сцены ревности и избивать ее. Тогда она разорвала отношения, но Олег не собирался просто так сдаваться. Как рассказали в полиции Екатеринбурга, он – рецидивист, неоднократно судимый за кражу, побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, неправомерное завладение автомобилем, открытое хищение чужого имущества, управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В отношении Олега Щеголихина возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Сейчас Оксана находится в реанимации, а в отношении ее бывшего сегодня будут избирать меру пресечения – следствие просит арестовать Щеголихина и отправить в СИЗО.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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