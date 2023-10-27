Суд отправил в СИЗО изверга, чуть не убившего бывшую

В Екатеринбурге суд отправил на два месяца в СИЗО Олега Щеголихина, который чуть не убил свою бывшую девушку особо жестоким способом. До 24 декабря обвиняемый пробудет под арестом, впоследствии меру пресечения, скорее всего, продлят – пока будет идти следствие.

Как сообщал «Новый День», в ночь на 25 октября Щеголихин похитил 42-летнюю Оксану Кузьменко, с которой встречался некоторое время. С ней он познакомился в супермаркете, и все было хорошо, пока Олег не начал устраивать сцены ревности и бить свою возлюбленную, тогда она бросила его, но тот не смирился с этим, поэтому подкараулил Оксану у ее дома, а после в гараже на проспекте Космонавтов приколотил ее ступни гвоздями к полу, облил бензином и поджег. Женщина чудом выжила, и он повез ее добивать в лес. По счастью, Щеголихин не справился с управлением, так как был пьян, и врезался на ЕКАДе в другой автомобиль, и Оксана смогла попросить о помощи. Ей вызвали скорую, а ее мучитель сбежал, но вскоре был задержан. Расследуется уголовное дело о покушении на убийства, оно на контроле у главы СК России Александра Бастрыкина.

Оксана сейчас находится в реанимации ГКБ № 40, за ее жизнь борются врачи, ожоги составляют 20% тела.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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