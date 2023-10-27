Бастрыкин взял на контроль дело о попытке особо жестокого убийства на Урале

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о попытке убийства с особой жестокостью на Урале. О нем «Новый День» писал ранее – бывший бойфренд подкараулил возле дома 41-летнюю Оксану, которая бросила его после того, как он стал распускать руки. 32-летний Олег Щеголихин, оказавшийся рецидивистом, похитил женщину, истязал ее в гараже, прибив ступни к полу и облив бензином. После он поджег Оксану, но она чудом выжила. Тогда он повез ее в лес добивать, но был пьян – и врезался на трассе в другую машину. Это и спасло Оксану, которая позвала на помощь, а ее бывший сбежал, но вскоре был задержан полицейскими.

Сейчас возбуждено уголовное дело о попытке убийства. Олега сегодня ждет суд по избранию меры пресечения, вероятно, его арестуют на время следствия. Оксана с ожогами 20% тела находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи ГКБ № 40.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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