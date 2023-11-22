Строители назвали топ дефицитных профессий и рассказали, кого не будет на рынке через три года

Подрядные организации рассказали, что на рынке наблюдается дефицит среди сантехников, электрогазосварщиков, инженерно-технических работников, инженеров-проектировщиков, монтажников. А через три года на рынке будет не хватать прорабов, сварщиков трубопроводов, электромонтажников и электрогазосварщиков.

Такой результат показало исследование «Индексы настроения в сфере закупок по строительству и проектированию», выпущенном в ходе подготовки к форуму World build/state contract «Интерфаксом» и системой для аналитики рынка «Маркер». В исследование вошли анализ сферы закупок и торгов в строительстве и проектировании России (работы по 44 ФЗ и 223 ФЗ) за три квартала 2023 года, а также опрос участников торгов, строительных и проектных компаний (всего более тысячи компаний по России).

По результатам опроса в топ-5 проблем строительной отрасли подрядчики включили дефицит квалифицированных кадров (18%), уменьшение численности сотрудников (11%), уменьшение прибыли (10%), снижение рентабельности (10%), высокий уровень административных барьеров (9%). Дефицит квалифицированных кадров, в основном, отмечен среди сантехников, кровельщиков, электрогазосварщиков, инженерно-технических работников, инженеров-проектировщиков, монтажников, в том числе по электромонтажу и сбору металлоконструкций. Одна из причин нехватки кадров в том, что труд вышеупомянутых специальностей – ручной, индивидуальный. Кроме того, не хватает молодых специалистов. Строители отмечают, что при приеме на работу студентов они тратят время и средства на их обучение, но сотрудники потом уходят в другие компании.

«Дефицит кадров на рынке строительства ощущается уже по всей России. Кадровый центр Минстроя РФ оценивает нехватку в 200 тысяч человек. Свердловская область – не исключение, – рассказал заместитель гендиректора по связам с общественностью «Уральского объединения строителей» и «Лиги проектных организаций» Денис Снетков. – Подрядные строительные компании (малый бизнес) заинтересованы принимать на работу студентов только при соблюдении условий: Первое – если будут предоставлены площадки и помещения для проведения практики. Второе – если будет внесено изменение в Трудовой закон в части увеличения отрабатываемого срока при заключении ученического договора с компаний. Третье – если на государственном уровне будет создан конкретный механизм компенсации для строительной компании при работе с молодыми специалистами (инструмент господдержки)». По данным опроса, через три года строители прогнозируют дефицит прорабов, сварщиков трубопроводов, электромонтажников и электрогазосварщиков.

Как ранее писал «Новый День», в 2023 году дефицит кадров в строительной отрасли стал выше, чем в среднем на рынке труда. По данным HeadHunter, на одну вакансию в строительстве приходится всего 1,5 резюме при норме для рынка 5. В среднем в других отраслях показатель в 2023 году составляет 2,5 резюме на вакансию.

Министр строительства России Ирек Файзуллин на форуме 100+TechnoBuild в Екатеринбурге рекомендовал строителям самим готовить кадры, в том числе за счет сотрудничества с колледжами и техникумами.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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