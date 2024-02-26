Уехали в ОАЭ и Турцию: рекрутеры объяснили, почему на Урале не хватает мигрантов на стройках

В 2023 году представители строительной отрасли неоднократно говорили о серьезном дефиците кадров, что существенно влияет на сроки сдачи объектов. Эксперты считают, что иностранные граждане перестали приезжать на Урал после ослабления курса рубля. Теперь им выгоднее трудиться на стройках в ОАЭ и Турции.

«Стройка в большей степени пострадала от перераспределения миграционных потоков, потому что здесь они были завязаны на курс доллара и очень зависели от финансовых предложений рынка. Людям из Киргизии и Таджикистана без разницы, где именно не говорить на родном языке. Теперь они едут в ОАЭ, Турцию и другие страны, чтобы обеспечить себе уровень доходов», – ответила на вопрос «Нового Дня» руководитель направления «Аналитика рынка труда» компании «Апрайт», член Ассоциации рекрутинговых агентств Урала Екатерина Сподина.

Директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов добавил, что у работодателей на Урале пока нет стратегии конкуренции на рынке труда.

«Дефицит кадров – это не только российская проблема. Согласно последнему отчету Международной организации труда, безработица растет. Везде есть дефицит врачей, рабочих и снижается число молодежи во всех сегментах рынка. Скоро за мигрантов тоже надо будет конкурировать», – отметил он на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал».

Как ранее писал «Новый День», в 2023 году дефицит кадров в строительной отрасли стал выше, чем в среднем на рынке труда. По данным HeadHunter, на одну вакансию в строительстве приходится всего 1,5 резюме при норме для рынка 5. В среднем в других отраслях показатель в 2023 году составляет 2,5 резюме на вакансию.

Сами подрядчики говорили, что остро не хватает сантехников, электрогазосварщиков, инженерно-технических работников, инженеров-проектировщиков, монтажников. А через три года на рынке не будет прорабов, сварщиков трубопроводов, электромонтажников и электрогазосварщиков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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