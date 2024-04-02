Средняя зарплата рабочих на стройке в Свердловской области выросла до 48 тысяч рублей

В Свердловской области средняя зарплата в строительстве выросла на 17% и составила 48 247 рублей. Расчет оплаты труда на стройке теперь ведется по новому методу.

«В России, в том числе в Свердловской области, реализуется новый метод определения сметной стоимости возведения объектов капитального строительства – ресурсно-индексный. Он позволяет считать стоимость стройматериалов не по устаревшим расценкам, а исходя из рыночных цен. Расчет зарплаты рабочего отныне ведется не по данным Росстата, а основывается на реальных заработных платах, которые заявляют участники рынка, – пояснил заместитель генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» Денис Снетков. – Мы организовали опрос строительных компаний о реальных зарплатах рабочих. На основе опроса выполнен расчет нового показателя заработной платы, который утвержден Главгосэкспертизой и приказом министерства строительства Свердловской области».

После такого перерасчета средняя заплата рабочего первого разряда выросла на 17 процентов по сравнению с 2022 годом и составила 48 247,32 рубля.

Как ранее писал «Новый День», в 2023 году дефицит кадров в строительной отрасли стал выше, чем в среднем на рынке труда. По данным HeadHunter, на одну вакансию в строительстве приходится всего 1,5 резюме при норме для рынка 5. В среднем в других отраслях показатель в 2023 году составляет 2,5 резюме на вакансию.

Сами подрядчики говорили, что остро не хватает сантехников, электрогазосварщиков, инженерно-технических работников, инженеров-проектировщиков, монтажников. А через три года на рынке не будет прорабов, сварщиков трубопроводов, электромонтажников и электрогазосварщиков.

Кроме того, эксперты говорили, что после ослабления курса рубля на стройке стало меньше мигрантов: им теперь невыгодно работать в России. Многие жители Таджикистана и других стран, трудившиеся ранее в Свердловской области, сейчас предпочитают уезжать на заработки на стройки в ОАЭ и Турцию.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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