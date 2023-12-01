На Главпочтамте появился ящик для писем Деду Морозу

С сегодняшнего дня началась доставка новогодней почты. Ящики для писем Деду Морозу появились во всех отделениях почты по всей стране. В Екатеринбурге такой ящик установлен в здании Главпочтамта, такой же появится 23 декабря на праздничной площадке «ЭкспоЕлка». Послания новогоднему волшебнику принимаются вплоть до 31 декабря.

«Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом.

Почта бережно доставит каждое послание волшебнику, даже если отправитель опустит его в обычный почтовый ящик. Все сотрудники, работающие в отделениях и в логистических центрах, знают, где живет Дед Мороз, главное, чтобы был указан адресат. Каждый день в течение всего декабря сотрудники почты будут сортировать новогодние письма и отправлять ее в резиденции новогодних волшебников», – рассказали в пресс-службе свердловского филиала ФГУП «Почта России».

Как ранее сообщал «Новый день», уральцы начали писать письма Деду Морозу еще в ноябре. Самым частым пожеланием, которое встречается в письмах в этом году – просьба о мирном небе над головой.

Фото: Почта России

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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