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Понедельник, 4 декабря 2023, 16:21 мск

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Елочные базары в Екатеринбурге откроются 15 декабря

В Екатеринбурге в преддверии Нового года официально заработают восемь елочных базаров. Площадки уже утверждены в городском комитете по товарному рынку.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, продажа живых елок разрешена по следующим адресам:

Ул. Бардина, 50 (напротив парка Архипова);

Ул. Баумана, 48 / переулок Черноморский, 2 (Эльмаш);

Ул. Билимбаевская, 15 (Сортировка);

Ул. Высоцкого, 12А (ЖБИ);

Ул. Грибоедова, 13 (ДК Химмаш);

Перекресток Академика Сахарова – Рябинина (рядом с гипермаркетом «Лента» в Академическом);

Ул. Санаторная, 2, и ул. Санаторная, 3 (Вторчермет).

Елочные ярмарки открываются 15 декабря и будут работать с 9:00 до 21:00 вплоть до Нового года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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