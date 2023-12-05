Из-за аномальных морозов в парке Маяковского закрыли горки и аттракционы

В парке Маяковского с завтрашнего дня и до конца недели не будут работать гигантская горка и все аттракционы. В администрации объяснили это сильными морозами.

«При прогулках в парке просим вас быть осторожными и очень тепло одеваться. Будем внимательно следить за погодой и об открытии обязательно сообщим», – отметили в парке Маяковского.

Напомним, самая высокая горка Екатеринбурга в этом году открылась рано, еще в середине ноября. В минувшие выходные в парке Маяковского зажгли главную елку и огни на центральной аллее. Каток обещали открыть до середины декабря.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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