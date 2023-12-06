Адвокат опекунши погибшего Далера не смог оспорить ее арест

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокату Вероники Наумовой – опекунши 5-летнего Далера, в убийстве которого ее обвиняют. Подозреваемая останется в СИЗО как минимум до 26 февраля.

«Свердловский областной суд, рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, заслушав доводы сторон, оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Как уже сообщал «Новый День», маленький Далер Бобиев 3 года воспитывался в семье, где кроме него были трое родных и еще двое приемных детей. 26 июня Вероника Наумова объявила о пропаже мальчика. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь Екатеринбург искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика. Оказалось, что ребенок умер несколько месяцев назад, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой. О пропаже мальчика не сообщили ни работники детсада, ни другие дети Наумовых, ни знакомые семьи. 30 июня Наумову арестовали.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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