В Екатеринбурге в 30-градусный мороз прошел крестный ход (ФОТО)

В Екатеринбурге православные верующие провели крестный ход в честь небесной покровительницы города святой Екатерины. На религиозное шествие собралось до 1000 человек, несмотря на тридцатиградусный мороз.

Горожане прошли от Свято-Троицкого собора до часовни святой Екатерины на площади Труда. Весь путь занял около 30 минут. Крестный ход сопровождали сотрудники полиции, обеспечивающие перекрытие дорог по всему маршруту. Рядом с часовней участникам шествия предложили горячий чай и пироги, чтобы согреться.

Екатерининский крестный ход возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Он отметил, что на 300-летие город получил необыкновенный подарок – раку с мощами великомученицы. Святыня будет хранится в часовне.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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