В День святой Екатерины центр города перекроют для крестного хода

В день Святой Екатерины, 7 декабря, по центру столицы Урала пройдет крестный ход.

Его участники прошествуют от Свято-Троицкого кафедрального собора (улица Розы Люксембург, 57) до часовни великомученицы Екатерины (площадь Труда).

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с этим с 11:30 до 12:30 будет оперативно перекрываться автомобильное движение на следующих участках:

– по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;

– по улице Куйбышева, от Розы Люксембург до Горького;

– по улице Горького, от Куйбышева до Малышева;

– по улице Малышева, от Горького до Пушкина;

– по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина (площадь Труда).

Сотрудники УМВД Российской Федерации по городу Екатеринбургу обеспечат охрану общественного порядка, безопасность движения транспорта и пешеходов на пути следования участников крестного хода.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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