«Ловили шайбы зубами». «Автомобилист» одержал яркую победу над «Салаватом Юлаевым»

«Автомобилист» в драматичном матче в Екатеринбурге обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2. Проигрывая по ходу встречи, уральцы перевернули игру в концовке и добились победы в овертайме, забив гол в пустые ворота.

В первом периоде «Салават Юлаев» доминировал, и уже на 6-й минуте Александр Шаров открыл счет. Но вскоре игроки «Автомобилиста» показали свой класс: Брукс Мэйсек выиграл борьбу у лицевого борта и скинул шайбу Анатолию Голышеву, который тут же попал в дальнюю девятку ворот уфимцев.

Во второй двадцатиминутке хозяева стали действовать более активно и создали несколько острых моментов. Увы, забитый гол Мейсека арбитры не засчитала, так как после видеопросмотра зафиксировали положение вне игры. В третьем периоде «Салават» снова включил прессинг, результатом которого стал дубль Шарова в ворота Владимира Галкина. «Автомобилист» не сдавался, и за две минуты до сирены екатеринбуржцы смогли спасти матч. Мейсек отобрал у соперника шайбу и скинул ее за ворота Сергею Широкову, капитан «Автомобилиста» отдал точный пас на Кертиса Волка, и канадский нападающий уральской команды не промахнулся – счет стал 2:2.

Победитель встречи определился в овертайме. Гости пошли на риск и сняли вратаря, играя вчетвером против троих екатеринбуржцев, один из которых к тому же потерял клюшку. Но «Автомобилист» успешно отбился, а во второй смене наказал соперников за самоуверенность. После ошибки уфимцев Стефан Да Коста перехватил шайбу и отправил ее в пустые ворота «Салавата». Таким образом, «Автомобилист» одержал вторую домашнюю победу подряд после затяжного кризиса.

«Здорово, что мы смогли отыграться, хотя были моменты, которые не реализовали. Но ребята пластались, ловили шайбы на себя, и в овертайме, когда Волк сломал клюшку, словили все шайбы зубами, и как вознаграждение – забили гол в пустые ворота. С хорошим настроением уходим на перерыв в чемпионате. Ребята наберутся позитивных эмоций, и будут дальше продолжать работать», – прокомментировал итоги победного матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

В чемпионате КХЛ наступает недельная пауза. Следующий матч «Автомобилист» проведет 19 декабря против «Трактора».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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