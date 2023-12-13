В сквере у Драмы устанавливают гигантского белого медведя «с Вайнера» (ФОТО)

В сквере у театра драмы сегодня начали устанавливать гигантского белого медведя, который в прошлом году украшал улицу Вайнера. Он станет одной из инсталляций новогоднего маршрута по центру города.

Как передает корреспондент «Нового Дня», в сквер уже привезли отдельные части скульптуры, рабочие готовятся к сборке. Фигура, как и в прошлом году, будет светиться. В мэрии Екатеринбурга рассказали, что в центре города сделают своеобразный новогодний маршрут, который объединит 30 праздничных локаций. От белого медведя можно будет пройти в Исторический сквер, где уже установили часть запланированных световых конструкций: конверт, подарок, фонарики, елочные шары различной величины и две световые арки. У Водонапорной башни появится красивый искрящийся корабль (скорее всего, тот, который год назад стоял на Вайнера). Также общественные пространства украсят дама с зеркалом и большая арка.

Напомним, год назад белый медведь на улице Вайнера был популярен у екатеринбуржцев и гостей города – с ним постоянно фотографировались, вокруг каждый день собирались толпы. Медведя устанавливала компания «Сима-ленд».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube