В разных районах Екатеринбурга откроют десятки ледовых городков: рассказываем, когда и где зажгут елки

Ледовые городки в конце декабря откроют во всех восьми районах Екатеринбурга. Всего будет девять больших площадок и порядка 30 небольших праздничных локаций. В мэрии рассказали, когда и где зажгут елки.

Верх-Исетский район

Как и в прошлые годы, большой новогодний городок на ВИЗе построят на площади Субботников. Откроется он 28 декабря. Здесь будет декоративная новогодняя ель, вокруг которой зальют каток, украшенный гирляндами. Еще на площади установят четыре светящихся шара.

Железнодорожный район

В Железнодорожном районе больших площадок будет две.

В сквере на Пехотинцев, 11, украсят растущую здесь же живую елку высотой более 10 метров. От елки к другим деревьям пустят лучи-гирлянды.

На аллее на проспекте Седова будет живая елочка поменьше. Ее украсят не только гирляндами, но и самодельными детскими игрушками. Для детей поставят горку, лабиринт изо льда и фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Также елки украсят на ул. Технической, 34; перед городским Домом музыки (проспект Свердлова, 30); в поселке Северка (улица Строителей, 41); в поселке Шувакиш (улица Привокзальная, 32). Световые конструкции украсят знаковые места района.

Кировский район

У здания спортшколы «Виктория» на улице Высоцкого, 14, построят ледовый городок на тему русских народных сказок. Здесь будут искусственная ель, фотозона с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовые лабиринт и чаша, а еще две игровые детские зоны в виде Змея Горыныча и дедяной избушки. Откроется городок 26 декабря.

Академический район

Как и в прошлом году, ледовый городок откроют в Преображенском парке, там уже устанавливают большую ель. Городок будет посвящен теме знаний: здесь установят ледяную фигуру ученой совы и академика. Также в парке появится входная арка изо льда с подсветкой, а для маленьких построят лабиринт, чашу и две горки. Кроме того, к Новому году закончат подсветку моста над Патрушихой.

Ленинский район

В Ленинском районе будет два больших городка.

В парке Архипова горожан ждут елка, световые арт-объекты, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки.

У ДК «Совхозный» (ул. Комбинатская, 7) построят шатер из гирлянд, фотозону и каток. Открытие городков запланировано на 27 декабря.

Октябрьский район

По традиции, городок построят на площади Обороны. Там будут главная иллюминация и украшения. Кроме того, появятся городки в поселке Исток (Главная, 13/17), в Кольцово (Спутников, 7), в Компрессорном возле КСК «Олимп» (Латвийская, 19), в Чапаевском (Лагерная, 1). Почти везде будут елки, ледяные символы года, либо цифры 2024.

Орджоникидзевский район

В Орджоникидзевском районе к Новому году уже обновили световую инсталляцию в сквере Орджоникидзе, и идут работы по установке главной новогодней ели рядом с Центром культуры «Эльмаш», где в ближайшее время начнется монтаж городка. В его состав войдут ледяная горка, лабиринт и ледовая композиция в виде подиума и большой скульптуры символа 2024 года.

Чкаловский район

На территории Чкаловского района расположатся четыре больших новогодних городка.

Главный – в парке «Южный» на улице Академика Шварца. Там поставят 18-метровую искусственную ель с украшениями в виде гирлянд и светодиодных бус. За особую атмосферу в городке в вечернее время будут отвечать световые конструкции: Дед Мороз и Снегурочка, Снеговик с елкой, елочная игрушка и арка со светодиодным освещением. Для детей сделают две горки, чашу и лабиринт изо льда.

Перед центром культуры «Горный Щит» (Ленина, 12а) в селе Горный Щит в ледовом городке поставят елку и ледовый лабиринт.

На Химмаше построят городок с елью, ледяной чашей, лабиринтом и световой фотозоной; в микрорайоне Елизаветинский не только установят и оформят живую ель и лабиринт, но и украсят фасад здания ДК «Елизаветинский» (Бисертская, 14), около которого расположится городок.

Центр города

«Помимо этого, в центральной части города формируется новогодний маршрут, который объединит около 30 праздничных локаций. В Историческом сквере уже установлена часть запланированных световых конструкций: конверт, подарок, фонарики, елочные шары различной величины и две световые арки. Перед театром драмы будет установлена световая конструкция – медведь, а у Водонапорной башни появится красивый искрящийся корабль. Также общественные пространства украсят дама с зеркалом и большая арка», – рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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