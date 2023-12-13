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Среда, 13 декабря 2023, 12:28 мск

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Екатеринбургские юристы добиваются отмены аннуляции дешевых билетов «Аэрофлота»

Екатеринбургский центр по защите прав потребителей рассматривает две жалобы на аннуляцию дешевых билетов «Аэрофлота» на рейсы в Пхукет. Если авиакомпания не удовлетворит претензии клиентов, муниципальные юристы намерены пойти с уральцами в суд.

«Мы ожидали, что будет намного больше обращений по этой громкой истории. Авиакомпания не может в одностороннем порядке менять установленные правила для пассажиров. Технический сбой или ошибка сотрудников компании не являются основанием для расторжения договора. И судебная практика вплоть до Конституционного суда говорит о том, что бизнес не может перекладывать предпринимательские риски на плечи потребителя. Наши потребители подали претензию, пока отказов от авиакомпании не было. Мы очень надеемся, что эти споры будут урегулированы в досудебном порядке. Но если появится необходимость, мы пойдем с потребителями в суд», – рассказала на пресс-конференции директор центра по защите прав потребителей Янина Голубева.

Как ранее писал «Новый День», 19 октября на сайте «Аэрофлота» появились билеты на рейсы Екатеринбург – Пхукет по низким ценам. Перелет в одну сторону стоил от 6 до 18 тысяч рублей, тогда как обычно система бронирования выдавала варианты от 60 тысяч рублей. Туристы успели скупить дешевые билеты на рейсы вплоть до марта 2024 года. Позднее «Аэрофлот» заявил о техническом сбое на сайте и обещал аннулировать эти продажи. Юристы считают, что позиция авиакомпании противоречит закону о защите прав потребителей. Янина Голубева подчеркнула, что за делом «Аэрофлота» сейчас следят и другие перевозчики, поэтому важно добиться решения в пользу туристов. Аннуляцией купленных авиабилетов «Аэрофлота» также заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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