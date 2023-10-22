«Аэрофлот» аннулировал «подешевевшие» билеты. В ситуацию вмешалась транспортная прокуратура

Уральская транспортная прокуратура выясняет причину отмены компанией «Аэрофлот» авиабилетов по маршруту Екатеринбург – Пхукет (Таиланд). Как сообщают в пресс-службе ведомства, по результатам проверки будет дана соответствующая оценка.

Ранее telegram-канал «Авиаторщина» рассказал, что авиакомпания массово аннулировала билеты на Пхукет, которые пассажиры приобрели по заниженному тарифу.

Как уже писал «Новый День», 19 октября на сайте «Аэрофлота» появились билеты от 6470 рублей в обе стороны – в отличие от текущей стоимости в 130 тыс. рублей. Затем перевозчик разослал сообщения пассажирам об аннулировании их бронирования, объясняя это техническим сбоем, в результате которого билеты были ошибочно оформлены. В качестве компенсации «Аэрофлот» пообещал вернуть деньги и предложил скидку 30% от текущих цен на новые билеты. Также национальный авиаперевозчик начислит пассажирам по 5000 миль в программе «Аэрофлот Бонус».

«Юристы в сфере турбизнеса указывают, что такое поведение «Аэрофлота» незаконно. Если авиакомпания размещает на своем сайте маршрут и стоимость перелета, то это является существенным условием договора авиаперевозки. Приобретая билет, пассажир акцептует договор оферты и авиакомпания уже не может его расторгнуть. В противном случае потребитель имеет право требовать предоставления услуг по той цене, которую он заплатил, либо возмещения убытков, если ему придется приобретать аналогичный маршрут дороже», – сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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