«Аэрофлот» оплатит убытки уральцам, потерявшим билеты на Пхукет из-за ошибки авиакомпании

Свердловский областной суд вынес решение по иску пары екатеринбуржцев к «Аэрофлоту», который осенью по ошибке продал им билеты в Таиланд по низкой цене, а потом разорвал договор.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в октябре Екатерина и Александр купили на сайте «Аэрофлота» билеты по маршруту Екатеринбург – Москва – Пхукет – Москва – Екатеринбург на сумму 49 254 рубля. В подтверждение сделки авиаперевозчик выслал им электронный чек и маршрутные квитанции.

Через несколько дней авиакомпания в одностороннем порядке разорвала договор из-за «некорректного оформления билетов в силу технических причин». Деньги супругам вернули, предоставили каждому скидку 30% от стоимости билета и индивидуальный промокод.

Клиентов такой исход не устроил, они обратились в Ленинский районный суд Екатеринбурга и потребовали взыскать с ответчика убытки в виде разницы между стоимостью перелета на момент предъявления иска (168 470 рублей) и суммой, фактически им выплаченной (49 524 рубля). То есть, в итоге 118 946 рублей – по 59 473 рубля на каждого.

Суд первой инстанции встал на сторону «Аэрофлота», посчитав, что авиакомпания в техническом сбое на сайте не виновата, а истцы реальных убытков не понесли. В удовлетворении иска было отказано, тогда Екатерина и Александр обратились в Свердловский областной суд.

Облсуд установил, что размещенное на сайте ПАО «Аэрофлот» предложение о продаже авиабилетов содержало все условия договора, в том числе и цену, следовательно, являлось публичной офертой. Соответственно, перевозчик был не вправе изменять уже объявленную цену перелета для тех, кто выразил намерение заключить договор. Суд постановил взыскать с авиакомпании в пользу каждого истца по 59 473 рубля.

Как писал «Новый День», 19 октября на сайте «Аэрофлота» произошел технический сбой, во время которого можно было купить билеты из Екатеринбурга на Пхукет по цене от 6 тысяч рублей в одну сторону на человека. Багом воспользовались около 3 тысяч человек. 22 октября авиакомпания аннулировала все билеты, заявив, что произошел сбой в системе. Взамен клиентам предложили скидку 30% на приобретение билетов по реальной цене и 5 тысяч миль. Однако многих это не устроило, и люди обратились в суд.

29 января 2024 года Верх-Исетский суд рассмотрел первый такой иск – от Екатерины и Алексея Быковых. В своем иске туристы требовали предоставить им аналогичные условия авиаперевозки, а также возместить неустойку «необоснованный отказ от оказания оплаченных услуг» в сумме 101 082 рубля, а с учетом просрочки – 165,5 тысячи рублей. Суд удовлетворил их требования частично. «Аэрофлот» обязали оказать истцам услуги авиаперевозки «на тождественных условиях», но в выплате неустойки отказал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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