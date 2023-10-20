Туристы накупили билеты на Пхукет за 6-12 тысяч рублей, но их грозят аннулировать

Вчера некоторым путешественникам посчастливилось купить билеты авиакомпании «Аэрофлот» из Екатеринбурга на Пхукет и обратно за 6, 12, 18 тысяч рублей с человека. По данным турагентов, сейчас перевозчик сообщает о технической ошибке на сайте и обещает аннулировать дешевые билеты. Однако юрист говорит, что это незаконно.

Об ошибочных тарифах «Аэрофлота» вчера написали некоторые блоги, посвященные дешевым путешествиям. Кому-то удалось купить билеты в Таиланд и обратно за 6400 рублей, кому-то за 12 тысяч рублей, кому-то – за 18 тысяч. Туристы скупали билеты и на ближайшие даты, и на февраль, и на март. Такие цены были на сайте авиакомпании недолго. Сейчас при поиске билетов на Пхукет система бронирования выдает варианты от 130 тысяч рублей в одну сторону, если лететь без пересадок в ближайшие даты. С пересадкой есть варианты за 60 тысяч в одну сторону.

По данным турагентов, сегодня появилась информация, что «Аэрофлот» может аннулировать ошибочно проданные дешевые билеты. Деньги пассажирам вернут, но полететь по такой цене они никуда не смогут. Юристы в сфере турбизнеса говорят, что такое поведение перевозчика будет незаконным.

«Сегодня прошла информация, что билеты «Аэрофлотом» будут аннулированы из-за технического сбоя на сайте. Хочу сказать, что данная позиция незаконна. По данному поводу ранее уже высказывался Верховный суд РФ, правда, речь шла о приобретении товаров на сайте интернет-магазина, где также была ошибочная цена из-за технического сбоя. Но Верховный суд признал право потребителя приобрести товары по такой цене. Здесь действует тот же правовой принцип. Если авиакомпания размещает на своем сайте маршрут, стоимость авиаперевозки, это является существенным условием договора авиаперевозки. Приобретая билет, пассажир акцептует договор оферты, и авиакомпания не может его уже расторгнуть. При условии, если рейс состоится. Пассажир имеет право требовать предоставления услуг по той цене, которую он заплатил, либо возмещения убытков, если ему придется приобретать аналогичный маршрут дороже», – сообщил юрист Игорь Косицын в своем телеграм-канале.

Со стороны «Аэрофлота» официальных заявлений об аннуляции ошибочных билетов пока не было.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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