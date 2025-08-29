«Аэрофлот» проиграл суд по массовому иску уральских туристов

Авиакомпания «Аэрофлот» проиграла суд по массовому иску, который подали уральские туристы из-за ситуации 2023 года: тогда во время сбоя в системе десятки людей смогли купить билеты на рейс Екатеринбург-Пхукет-Екатеринбург за 8 тысяч рублей. Нацперевозчик после этого билеты аннулировал, а несостоявшиеся путешественники обратились в суд. В их требованиях было, в частности, вернуть разницу в стоимости билетов – между теми, которые они купили, и теми, которые были в продаже параллельно по тому же маршруту. Кроме того, компенсация морального вреда.

В первой инстанции около года назад Пресненский райсудом отказал истцам, однако в апелляции уральцам удалось убедить судью в своей правоте. Мосгорсуд, правда, удовлетворил иск частично – туристам компенсируют моральный вред и выплатят штраф. Требования о выплате разницы между билетами, которые удалось купить уральцам, и билетами за реальную стоимость суд не удовлетворил.

Екатеринбург, Елена Сычева

