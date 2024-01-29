В Екатеринбурге суд обязал «Аэрофлот» перевезти в Таиланд пассажиров, чьи билеты были аннулированы из-за ошибочно низкой цены

В Екатеринбурге суд вынес первое решение по делу об аннулированных билетах «Аэрофлота» на Пхукет. Авиакомпанию обязали доставить туристов в Таиланд согласно купленным билетам.

Как ранее писал «Новый День», 19 октября на сайте «Аэрофлота» произошел технический сбой, во время которого можно было купить билеты из Екатеринбурга на Пхукет по цене от 6 тысяч рублей в одну сторону на человека. Багом воспользовались около 3 тысяч человек. 22 октября авиакомпания аннулировала все билеты, заявив, что произошел сбой в системе. Взамен клиентам предложили скидку 30% на приобретение следующих билетов и 5 тысяч миль. Однако многих это не устроило, и люди обратились в суд.

Так сделали и жители Екатеринбурга Екатерина и Алексей Быковы. В октябре они купили на сайте «Аэрофлота» билеты Екатеринбург – Москва, Москва – Пхукет и обратно на март 2024 года. Общая стоимость покупки составила более 49 тысяч рублей. Пассажиры билеты оплатили, а в ответ пришло письмо с электронными талонами. В своем иске, поданном в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, туристы требовали предоставить им аналогичные условия авиаперевозки, а также возместить неустойку «необоснованный отказ от оказания оплаченных услуг» в сумме 101 082 рубля, а с учетом просрочки – 165,5 тысячи рублей.

Представитель «Аэрофлота» в отзыве на иск пояснил, что пассажиры приобрели дешевые билеты из-за технического сбоя. Реальная стоимость перевозки из Екатеринбурга на Пхукет в тот момент превышала 136 тысяч рублей на человека, а екатеринбуржцы заплатили 24 тысячи рублей. Поэтому авиакомпания аннулировала билеты, но предоставила клиентам бонусы и скидки на последующие покупки.

Суд удовлетворил требования истцов частично. «Аэрофлот» обязали оказать услуги авиаперевозки «на тождественных условиях», то есть на Пхукет отправить 14 марта, обратно – 24 марта. Требования о неустойке суд не удовлетворил, поскольку дата оказания услуги еще не наступила.

В своих доводах судья указала на то, что между авиакомпанией и пассажирами был заключен договор, следствием чего стала выдача «Аэрофлотом» электронных билетов. Пассажиры условия договора не нарушали, а условий для одностороннего расторжения договора не было. Кроме того, в данном случае не было ни одной из законных причин для аннулирования билетов.

Добавим, что сейчас в судах Екатеринбурга рассматривается еще несколько дел, где ответчиком выступает «Аэрофлот». Судя по датам подачи исков – ноярбь 2023 года – все они касаются той же ситуации с дешевыми билетами в Таиланд.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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