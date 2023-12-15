Во время прямой линии Путина интернет-трафик вырос на 31%

Мобильный оператор «Мегафон» поделился информацией о том, как в Свердловской области смотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным.

Жители предпочитали смотреть четырехчасовое выступление главы государства на видеоплатформах и сайтах ТВ-каналов. 14 декабря половина мобильного трафика пришлась на ресурсы телеканалов, еще 41% передачи данных зафиксирован на видеохостингах YouTube и Rutube. Около 9% пришлось на Telegram.

По сравнению с обычным днем в часы проведения прямой линии президента трафик в Telegram вырос на 24%, а на видеохостингах – на 31%. Самым «горячим» временем по нагрузке на сеть стало начало выступления главы государства, когда наблюдалось наибольшее внимание жителей Свердловской области к видеотрансляции. В это время объем передачи данных был выше на 15%, чем в остальные часы.

В компании отметили, что 14 декабря в регионе в обеденное время увеличился объем передачи данных и снизилось число звонков, а после обеда, наоборот, люди стали чаще звонить друг другу.

Напомним, что на прямую линию с Владимиром Путиным дозвонился житель поселка Рефтинский и рассказал о плохом состоянии местной больницы. Сразу после этого в муниципалитет отправился региональный министр здравоохранения Андрей Карлов. Чиновник отчитался, что в скором времени будет проведен капремонт в стационаре больницы.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

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