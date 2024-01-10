«Трамваев нет по часу», – жители Академического жалуются на проблемы с транспортом в морозы

Жители Академического продолжают жаловаться на перебои в движении трамвая, который запустили две недели назад. Сегодня, когда на улице -25 °C с ветром, на конечной вагонов люди ждали по 40-60 минут. А на выезде из района трамваи встали из-за ДТП на путях.

По словам екатеринбуржцев, проблемы с транспортом возникли в самый час пик – с 8 до 9 часов утра. «Вышла на остановку Академика Парина в 08:20. Народу было уже довольно много, потому что предыдущий трамвай ушел за 10 минут до этого. Онлайн-карты показали, что ближайший вагон в сторону Академического едет в районе Радищева. То есть на конечной он был бы спустя 40 минут. Итого – вместо обещанного интервала движения в 13 минут трамваи ходят раз в час», – рассказала жительница Академического.

Люди, простояв на остановке в мороз, разворачивались и шли на маршрутку. Естественно, в салон с первой попытки попасть могли не все.

Ситуацию сегодня утром осложнило и ДТП, которое случилось на трамвайных путях при выезде из Академического. Водитель Audi пытался объехать пробку, но застрял прямо перед трамваем. На данный момент машину с путей вытолкали, движение восстановлено.

«Новый День» обратился в пресс-службу мэрии Екатеринбурга с просьбой прокомментировать, почему интервал движения трамваев № 1 не соблюдается. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга объяснили, что сегодня произошло сразу несколько инцидентов на трамвайных путях, поэтому график движения сбился. Сейчас ждут статистику от Гортранса. Когда она поступит, мы опубликуем данные.

Напомним, трамвай из Академического запустили 23 декабря. В мэрии обещали, что в будни интервал движения будет составлять 13-15 минут, в выходные – больше. С момента запуска трамвай № 1 регулярно попадает в происшествия: вагоны загорались, сходили с рельсов, попадали уже несколько раз в аварии. На строительство участка от Волгоградской до Академика Парина потратили 2,6 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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