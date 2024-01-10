СК присоединился к проверке по факту отключения тепла в сотнях домов в Екатеринбурге и поселке Ключевск

Следственный комитет Свердловской области выясняет обстоятельства отключения тепла в многоквартирных домах в поселке Ключевск и Чкаловском районе города Екатеринбурга. Из-за коммунальных аварий в квартирах нескольких сотен жильцов на продолжительное время остыли батареи. На Урале с начала недели стоят двадцатиградусные морозы.

«По факту случившегося следственными отделами по Чкаловскому району города Екатеринбург и города Березовский СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальных проверок на предмет возможного наличия в данных ситуациях признаков ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства возникших ситуаций, и им будет дана объективная правовая оценка», – сообщили в пресс-службе областного следственного комитета.

Как ранее сообщал «Новый День», проблемы с оборудованием на котельной «Южная» в Екатеринбурге начались еще 6 января. С тех пор котел периодически отключают для ремонтных работ, а жильцы домов на Вторчермете и Уктусе жалуются на холод в помещениях. В поселке Ключевск котельная остановилась из-за аварийного отключения электричества 8 января, а при повторном запуске оборудование работало не в полную силу из-за утечки на теплотрассе. Место порыва трубы коммунальщики искали почти сутки.

Ранее проверку по факту двух аварийных отключений котлов начала прокуратура Свердловской области. Пострадавшим жильцам будет сделан перерасчет коммунальных платежей за отопление.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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