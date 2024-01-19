Бывшего главного наркополицейского приговорили к 5 годам колонии за мошенничество

Первоуральский городской суд вынес приговор бывшему начальнику управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Ивану Ергеледжи, которого признали виновным в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, суд назначил Ивану Ергеледжи наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 500 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Ергеледжи, узнав, что его коллеги из управления по экономической безопасности проводят проверку одного из лесозаготовительных предприятий, придумал мошенническую схему. Через своего знакомого, который трудится в лесной отрасли, он обратился к директору фирмы, в которую должны были прийти проверяющие. И предложил стать посредником в передаче взятки в размере 1,5 млн рублей за прекращение проверки. «При этом обвиняемый реальной возможностью выполнить обещанное не располагал, делать это не намеревался, то есть совершал обман, планируя обратить денежные средства в свою пользу», ― отметили в пресс-службе прокуратуры.

К преступлению Ергеледжи и его товарищ привлекли директора лесничества, на территории которого велась подозрительная вырубка. В итоге директор фирмы, которая угодила под проверку ОБЭП, отдал вымогателям 1,5 млн рублей, но в момент передачи Ергеледжи был задержан и позднее водворен в СИЗО на время следствия.

Уголовное дело в отношении двух подельников Ергеледжи прекращено на основании примечания к ст. 291 УК РФ (дача взятки) в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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