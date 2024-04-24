Бывший главный наркополицейский не смог оспорить приговор по делу о мошенничестве

Свердловский областной суд не стал ни смягчать, ни ужесточать приговор в отношении бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Ивана Ергеледжи, который был осужден за мошенничество.

«Прокуратура и адвокат осужденного обжаловали приговор в Свердловском областном суде. Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений по существу, внеся в него редакционные уточнения», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, в январе этого года Иван Ергеледжи был признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом 500 тыс. рублей.

Как уже писал «Новый День», Ергеледжи, узнав, что его коллеги из управления по экономической безопасности проводят проверку одного из лесозаготовительных предприятий, придумал мошенническую схему. Через своего знакомого в лесной отрасли, он обратился к директору фирмы, в которую должны были прийти проверяющие, и предложил стать посредником в передаче взятки в размере 1,5 млн рублей за прекращение проверки. При этом ничего делать он не собирался. К преступлению Ергеледжи и его товарищ привлекли директора лесничества, на территории которого велась подозрительная вырубка. В итоге директор фирмы, угодившей под проверку ОБЭП, отдал вымогателям 1,5 млн рублей, но в момент передачи Ергеледжи был задержан.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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