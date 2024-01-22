В Екатеринбурге коммунальщики вывезли около 35 тысяч тонн снега за выходные

В Екатеринбурге служба благоустройства за последние два дня вывезла 34,7 тысячи тонн снега. В выходные уральскую столицу очищали более 1,1 тысячи машин и тысячи дорожных рабочих.

«В ночь с пятницы на субботу они избавили Екатеринбург от более чем 8,6 тысячи тонн снега, за следующие 24 часа – еще от 13,3 тысячи тонн, а за воскресный день и ночь понедельника – от почти 12,9 тысячи тонн. Еще 13 тысяч тонн были переброшены с помощью шнекороторов», – рассказали в мэрии. Также коммунальщики обработали дороги и тротуары 266 тоннами противогололедных материалов и 165 тоннами песка.

Сегодня дневная уборка города также ведется активными темпами, на чистку дорог вышли 216 машин и 384 рабочих.

Напомним, последние 10 дней коммунальщики работают без выходных. Снегопады обрушились на Екатеринбург еще до Нового года и продолжались в праздники. Прокуратура Екатеринбурга нашла множество нарушений при уборке снега. По словам мэра Алексея Орлова, план по вывозу снега был выполнен только на 7-16%. Ранее прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова сообщила, что после новогодних каникул дорожные работы активизировались, а заместитель мэра Екатеринбурга Алексей Бубнов отметил необходимость уборки пешеходных переходов и тротуаров.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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