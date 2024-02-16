Что показал визит Путина в Свердловскую область: мнение политолога

Накануне на Урал прибыл президент России Владимир Путин. Вечером 15 февраля он посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле и завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Сегодня главу государства ожидают в Челябинске. Политтехнолог Илья Ананьев дал оценку этому визиту.

«И Свердловская область, и Челябинская традиционно составляют костяк электоральный поддержки Путина, что, безусловно, говорит о том, что президент накануне выборов приехал «подкормить» свой ядерный уральский электорат.

Второе – идет СВО, и главная тема визита Путина в два региона – ВПК и работа промышленного комплекса. Именно оборонка и гражданка были главными в Свердловской области. УВЗ опять подтвердил свой статус «любимчика» президента с 2000-х годов, когда Путин приезжал на выставку вооружений в Тагил и когда избирался в 2012 году митингами Холманских, тогда еще никому неизвестному работяги с УВЗ.

Дмитрий Пумпянский и ТМК опять подтвердили статус самого сильного политического лоббиста в регионе, затащив Владимира Путина к себе на «Синару». Пумпянский – сильнейший в России GR-щик из представителей миллиардной элиты.

Надо обратить внимание на проект ВСМ и его новое рождение. Его активным двигателем еще в 2010 году был экс-губернатор Александр Мишарин, позже ушедший в РЖД на кураторство проекта. Думаю, Мишарин, будучи уже в ТМК, продолжает активно продвигать ВСМ.

Но главное, если предыдущие 14 лет высокоскоростной проект Москва – Казань – Екатеринбург стоял, то сейчас у него есть все шансы начать движение – Владимир Путин в условиях военных действий явно выбрал стратегию инфраструктурного рывка через крупные проекты, чтобы перекрыть отрицательный фон конфликта и отвлечь россиян экономическим прорывом вопреки. Да и по всем законам рынка, подобные инфраструктурные проекты дают возможность серьезного развития вокруг себя территорий».

Напомним, на УВЗ Владимир Путин не только осмотрел цеха, но и долго общался с рабочими. В беседе были затронуты и производственные, и социальные, и политические вопросы. Затем президент поехал в Верхнюю Пышму, где провел совещание по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube