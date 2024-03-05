Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снова пошла вверх

В Свердловской области снова начался рост заболеваемости ОРВИ. За неделю выявили 32 тысячи больных, что на 9% больше, чем неделей ранее.

«В структуре заболеваемости 62,2% составляют дети, – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. – В рамках мониторинга за циркуляцией возбудителей респираторных инфекций в лабораториях обследовано 575 человек: доминирует РС-вирус. Также выделены вирусы гриппа А и В, сезонные коронавирусы, риновирусы и другие».

В Екатеринбурге заболеваемость осталась на уровне прошлой недели: выявлено 14,3 тысячи случаев ОРВИ.

Напомним, резкий подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе начался в середине января: на протяжении месяца в неделю регистрировали свыше 40 тысяч случаев. В середине февраля наметился тренд на понижение, но пока он нестабилен.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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