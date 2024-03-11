В общественной палате Екатеринбурге «серьезные люди» избрали председателя

Общественная палата Екатеринбурга провела первое заседание в новом составе. Председателем палаты вновь избран ректор УрГЭУ Яков Силин. Его кандидатура была безальтернативной.

«Спасибо за доверие. Какой бы опыт у меня ни был, все равно волнуюсь. Особенно когда серьезные люди принимают решение в отношении тебя. Меня время от времени спрашивают про общественную палату – кто и чем занимается. У меня короткий, но думаю, правильный ответ. Серьезные люди на серьезном уровне рассматривают серьезные вопросы в интересах города», – заявил Силин во вступительной речи.

Также члены общественной палаты сегодня назначили четырех заместителей председателя. Ими стали директор НКО «Свердловский областной благотворительный фонд» Сергей Черкасов, бывший вице-спикер Екатеринбургской думы Виктор Тестов, генеральный директор НПО «Автоматика» Андрей Мисюра и генеральный директор компании «УГМК Застройщик» Евгений Мордовин.

Также общественники утвердили составы профильных комиссий. Их по-прежнему пять: благоустройство, экономика, социальная политика и здравоохранение, строительство, транспорт.

Напомним, в состав городской общественной палаты входят 33 человека. Треть членов ОП утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, вторую треть – депутаты Екатеринбургской думы. Избранные участники провели голосование и выбрали еще 11 коллег.

Обновление общественной палаты было минимальным. Впервые в составе появились Герой России и экс-депутат Сергей Воронин, директор Уральского института РАНХиГС Олег Гущин, гендиректор УОМЗ Анатолий Слудных и бывший вице-спикер думы Виктор Тестов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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