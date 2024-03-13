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Среда, 13 марта 2024, 10:31 мск

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«Автомобилист» сыграет против СКА во втором раунде плей-офф

Стал известен соперник «Автомобилиста» во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина. В четвертьфинале екатеринбургский клуб сразится с петербургским СКА.

Первые матчи этой серии состоятся в Санкт-Петербурге 17 и 19 марта, затем в Екатеринбурге – 21 и 23 марта. Раунд длится до четырех побед, поэтому при необходимости соперники сыграют пятый матч – 25 марта в Санкт-Петербурге, шестой матч – 27 марта в Екатеринбурге и седьмой матч – 29 марта в Санкт-Петербурге.

Напомним, в нынешнем сезоне в Континентальной хоккейной лиге проводится экспериментальный плей-офф. Сильнейшие клубы из конференций Востока и Запада встречаются друг с другом уже на стадии 1/4 Кубка Гагарина. Посев команд напрямую зависел от результатов первого раунда, в котором, напомним, «Автомобилист» выбил «Ак Барс» со счетом 4:1.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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