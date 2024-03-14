В Екатеринбурге началась продажа билетов на домашние игры плей-офф «Автомобилиста»

В кассах КРК «Уралец» сегодня стартовала продажа билетов на домашние матчи «Автомобилиста» во втором раунде плей-офф против СКА. Хоккейные поединки состоятся в Екатеринбурге 21 и 23 марта.

Как сообщили в пресс-службе клуба, с 14 по 18 марта включительно билеты на свои места смогут выкупить владельцы сезонных абонементов 2023/24, а также владельцы абонементов выходного дня. Продажи будут проходить только в КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90) с 11:00 до 20:00 ежедневно. При себе необходимо иметь оригинал абонемента и паспорт. С 20 часов 18 марта все оставшиеся билеты поступят в онлайн-продажу, их можно будет купить только на официальном сайте ХК «Автомобилист». Во время стадии плей-офф действует ограничение на покупку билетов – не более двух штук в одни руки. Так клуб борется со спекулянтами.

Напомним, в нынешнем сезоне в Континентальной хоккейной лиге проводится экспериментальный плей-офф. Сильнейшие клубы из конференций Востока и Запада встречаются друг с другом уже на стадии 1/4 Кубка Гагарина. Посев команд напрямую зависел от результатов первого раунда. В итоге «Автомобилисту» выпал СКА. Раунд плей-офф длится до четырех побед, игры идут через день. Первая встреча соперников состоится 17 марта в Санкт-Петербурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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