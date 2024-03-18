Омбудсмен встретится с уральцами, которых задержали с зеленкой на выборах

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обещала навестить уральцев, задержанных на выборах за провокации.

«Мы с ними встретимся в условиях изоляции. Если речь идет о мошенничестве, связанном с деньгами, мы изучим эту форму обмана. И будем дальше помогать бороться с таким мошенничеством. Но все остальное, что они делали… Тут должны разбираться только правоохранительные органы», – сообщила омбудсмен на пресс-конференции в ЦОН.

Напомним, в Екатеринбурге 16 марта полицейские задержали на избирательном участке в гимназии № 47 мужчину. Он готовил пакет с зеленкой, чтобы залить бюллетени, но не успел это сделать. В тот же день аналогичный инцидент произошел на участке в гимназии № 13. Преподаватель УрФУ пыталась испортить бюллетени краской, но ее задержали. По данным СМИ, 50-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые сначала выманили у нее крупную сумму денег, а затем пообещали вернуть деньги, если у она устроить диверсию на избирательном участке. На задержанных в полиции составили протоколы по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». По решению суда они арестованы на 15 суток.

Кроме того, в первый день голосования, 15 марта, на избирательном участке в Асбесте 18-летняя девушка бросила дымовую шашку. Возгорание удалось быстро потушить, происшествие не сказалось на работе участковой комиссии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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