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Вторник, 19 марта 2024, 12:28 мск

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В викторине «Опорный край» примут участие более 2 миллионов свердловчан

В розыгрыше ценных призов викторины «Опорный край» примут участие более 2 миллионов жителей Свердловской области.

Как сообщил на пресс-конференции вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, по состоянию на полночь 19 марта в системе было зарегистрировано 2 120 514 уникальных номеров карточек, полученных участниками викторины.

Все эти номера будут опубликованы сегодня на сайте опорныйкрай.рф. Если у гражданина карточка с уникальным номером находится на руках, но в базу он по каким-то причинам не попал, надо связаться с организаторами до 12 апреля. В этот день в ККТ «Космос» состоится розыгрыш призов, ведущим церемонии станет Леонид Якубович. Для получения приза надо предъявить карточку, телефон, с которого она была активирована, и паспорт.

Напомним, победители викторины могут претендовать на 45 однокомнатных квартир или квартир-студий в нескольких районах Екатеринбурга: Широкая Речка, Уктус, Вторчермет, рядом с озером Шарташ. Выбрать дом или этаж нельзя. Также организаторы викторины предоставят 100 отечественных легковых автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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