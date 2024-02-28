«Нет, деньгами нельзя», – организаторы викторины для уральцев рассказали, какие призы достанутся победителям

Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских рассказал о призах для победителей викторины «Опорный край». Мероприятие, напомним, будет проводиться во время выборов президента РФ.

Как заявил Ветлужских, пункты викторины будут открыты с 15 по 17 марта в «максимальной близости» от избирательных участков, а 18 марта будут работать дежурные пункты, адреса которых можно посмотреть на сайте викторины. Каждому участнику необходимо заполнить анкету и ответить на вопросы о Свердловской области. Даже если ответы будут неправильными, «сам факт любви к своему региону» дает право участнику на получение медали и карточки с индивидуальным номером, сообщил глава ФПСО. Далее участникам необходимо зарегистрировать индивидуальный номер на сайте викторины либо отправить его по CМС и ждать розыгрыша призов. Андрей Ветлужских назвал эту процедуру «выбором обладателей ценных подарков». Розыгрыш состоится 12 апреля в прямом телеэфире.

Победители викторины могут претендовать на 45 однокомнатных квартир или квартир-студий в нескольких районах Екатеринбурга: Широкая Речка, Уктус, Вторчермет, рядом с озером Шарташ. Выбрать дом или этаж нельзя. «Что выиграешь – то и выиграешь», – отметил Андрей Ветлужских.

Также организаторы викторины предоставят 100 отечественных легковых автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Марки смартфонов пока не определены, но, как сказал Ветлужских, они будут «нормального качества». Также он со смехом ответил на вопрос, можно ли вместо призов получить деньги: «Нет, нельзя». Жители, которые будут голосовать на выборах с помощью ДЭГ, также могут претендовать на призы викторины.

Заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Марина Рябова напомнила, что обладателям ценных подарков необходимо заполнить декларацию и заплатить положенный налог. Но сделать это следует в 2025 году.

Напомним, организаторами викторины «Опорный край» выступают благотворительный фонд Свердловской области, региональная федерация профсоюзов, Уральская торгово-промышленная палата и Союз промышленников и предпринимателей Свердловской области. Их представители отрицают предположение, что цель викторины – повышение явки на выборы президента РФ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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