Многодетные матери получат подарки от викторины «Опорный край»

В Свердловской области продлили викторину «Опорный край», которая проводилась во время выборов президента РФ в марте 2024 года. Во втором этапе розыгрыша ценных подарков организаторы приглашают поучаствовать многодетных матерей и жительниц региона, которые регистрировались в проекте весной.

Как сообщает областной департамент информационной политики, с инициативой поздравить многодетных мам выступило региональное отделение Союза женщин России. Организаторы викторины – Свердловский союз промышленников и предпринимателей – поддержали идею. Зарегистрироваться на дополнительный этап викторины нужно до 15 ноября. Розыгрыш подарков состоится 24 ноября в День матери. Торжественная церемония пройдет в ККТ «Космос».

Сообщается, что на празднике будут поздравлять свердловчанок, отмеченных знаком «Материнская доблесть» I, II или III степени (то есть имеющих не менее пяти детей). Сейчас в регионе 8210 таких женщин.

Какие призы ждут победительниц викторины, организаторы не уточняют. Напомним, весной в розыгрыше приняли участие более 2,3 миллиона уральцев. Было разыграно 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич», 20 мотоциклов «Урал» и две тысячи смартфонов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube