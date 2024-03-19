В викторине «Опорный край» смогут принять участие семьи бойцов СВО

Жители Свердловской области, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, тоже могут принять участие в викторине «Опорный край» при помощи своей семьи.

Об этом сообщил на пресс-конференции первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.

«С 20 марта начинается участие в викторине для тех, кто находится в зоне проведения СВО, через родных. Родственники с 20 марта могут обратиться в отделение социальной защиты по адресу регистрации и принять участие», – рассказал он. Родные военнослужащих смогут получить памятную медаль «90 лет Свердловской области» и карточку с уникальным номером для участия в розыгрыше ценных призов.

Как сообщал «Новый День», для участия в розыгрыше уже зарегистрировались 2 120 514 человек. Розыгрыш призов состоится 12 апреля в ККТ «Космос», ведущим церемонии станет Леонид Якубович. Победители викторины могут претендовать на 45 однокомнатных квартир или квартир-студий в нескольких районах Екатеринбурга: Широкая Речка, Уктус, Вторчермет, рядом с озером Шарташ. Выбрать дом или этаж нельзя. Также организаторы викторины предоставят 100 отечественных легковых автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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