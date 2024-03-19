«Автомобилист» повел 2:0 в серии плей-офф со СКА

«Автомобилист» одержал вторую победу над СКА в серии четвертьфинала Кубка Гагарина. Выездной матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 3:1 в пользу екатеринбургской команды.

В начале встречи «Автомобилист» перетерпел стартовый натиск хозяев льда, а затем перехватил игровое преимущество. Уральцы первыми открыли счет на 26-й минуте, причем сделали это в меньшинстве. Алексей Бывальцев убежал в контратаку и переиграл вратаря армейцев Никиту Серебрякова. Затем последовала серия удалений игроков СКА, и «Автомобилист» забил второй гол, играя в формате «пять на три». Большинство реализовал Стефан Да Коста, отправив шайбу в ворота соперника точным кистевым броском.

В третьей двадцатиминутке хоккеистам СКА удалось сократить отставание в счете. Василий Глотов в сутолоке у ворот Евгения Аликина протолкнул шайбу в сетку. Но следом «Автомобилист» вновь поймал хозяев на ошибке. Андрей Обидин поборолся с защитником СКА у чужих ворот и отдал шайбу Степану Хрипунову, который хладнокровно расправился с вратарем питерцев. В концовке матча СКА оставил ворота пустыми, выпустив шестого полевого. Но екатеринбуржцы, играя в меньшинстве, отстояли свою победу.

«Быстрая игра, с обилием голевых моментов. Много борьбы, не зря в конце матча были драки. Мужская игра. Акцент делали на второй период, который не получился у нас в предыдущей встрече, в этой игре он нам удался. Забросили важные шайбы: гол в меньшинстве и гол большинстве. Дальше ребята пластались, ловили шайбу на себя. Здорово, что выстояли в концовке, забили гол. Хорошая, мужицкая победа», – прокомментировал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Напомним, раунд плей-офф длится до четырех побед. «Автомобилист» ведет 2:0 в серии со СКА. Следующие два матча состоятся в Екатеринбурге 21 и 23 марта. Все билеты на обе домашние игры проданы, на арене КРК «Уралец» будет аншлаг.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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