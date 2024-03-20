Мэрия Североуральска заплатит 30 тысяч девочке, на которую напала бродячая собака

Администрация Североуральска снова заплатит за свою неспособность решить проблему с бродячими собаками. Девочке, которая пострадала от нападения животного в прошлом году, компенсируют моральный ущерб на сумму 30 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, инцидент произошел еще в марте 2023 года на улице Маяковского. На 14-летнюю девочку набросилась бездомная собака и укусила ее за бедро. Поблизости бегала целая стая животных, но контакта с ней ребенку удалось избежать. Тем не менее, девочке пришлось обратиться в больницу, где ей поставили прививку от бешенства.

Прокурор Североуральска обратился в суд в интересах пострадавшей девочки и потребовал взыскать с администрации города 30 тысяч рублей. Он указал на то, что мэрия не исполняет свои прямые обязанности по отлову и содержанию безнадзорных собак. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Ответчик с решением не согласился и подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, но облсуд оставил вердикт в силе.

Добавим, это далеко не первый подобный случай в Североуральске. В сентябре 2023 года на улице Чкалова стая набросилась на 9-летнюю девочку, одна из собак укусила ее за ногу. Суд обязал администрацию Североуральска выплатить девочке 50 тысяч рублей.

В декабре 2019 года стая собак погналась за взрослым мужчиной. Убегая от них, он чуть не попал под машину.

Североуральск, Елена Владимирова

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